Die Aktie von Wirecard kennt nur noch eine Richtung - nach oben. Klassische Bewertungsmaßstäbe haben ausgedient, die Branche ist im Moment einfach en vogue. Doch wie lange kann das so weitergehen?

Was ist in den letzten zweieinhalb Monaten bei Wirecard so bahnbrechendes passiert, dass die zuvor schon gut gelaufene Aktie noch einmal um rund zwei Drittel zulegen konnte? Die Antwort fällt schwer. Natürlich waren die Zahlen für das erste Quartal sehr gut, das Unternehmen konnte so die noch einmal gestiegene Geschäftsdynamik untermauern. Und auch die bereits frühzeitig angehobene EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr spricht für eine hohe Zuversicht. Auch konnte eine aussichtsreiche Kooperation unter Dach und Fach gebracht werden.

Nur hat sich der Börsenwert von Wirecard im Zuge dessen auch um 7,6 Mrd. Euro erhöht, das will erst einmal verdient werden. Das Konsens-KGV liegt nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...