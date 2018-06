Seit dem Allzeithoch Ende Januar 2018 bei 27,75 Euro hat die Aktie des Spezial-Biotech-Unternehmen BRAIN nahezu nur eine Richtung gekannt - die nach unten. Doch nun scheint die Konsolidierung abgeschlossen zu sein. Im April markierte das Papier noch bei 18,88 Euro ein Zwischentief, um anschließend in eine Seitwärtsbewegung zwischen 20,00 und 22,50 Euro überzugehen. Und diese wurde nun in dieser Woche nach oben verlassen, was als klares positives Zeichen zu werten ist. Zuvor gelang es, die 200-Tage-Linie nach oben zu durchbrechen. Wichtig ist nun aus charttechnischer Sicht, dass der Ausbruch über 22,50 Euro bestätigt werden kann. Dann kann es relativ schnell auch wieder in Richtung 25,00 Euro laufen.

