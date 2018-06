Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach dem Kapitalmarkttag des Chipherstellers von 28,50 auf 29,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Umsatzprognosen moderat, reduzierte aber seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Die Änderungen seien aber nicht wesentlich und änderten nichts an seiner grundlegenden Einschätzung der Papiere./la/tos Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-06-14/23:26

ISIN: DE0006231004