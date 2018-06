FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

JB4F XFRA LU0100842615 GAM M.B.-EUR.GOV.BD B

JB4E XFRA LU0100842532 GAM M.B.-EUR.GOV.BD A

JB4B XFRA LU0012197744 GAM M.B.- EURO BOND A

JB4A XFRA LU0012197660 GAM M.B.- EURO BOND B

XF95 XFRA LU0012197405 GAM M.B.-SW.FR.BD B

UNQ1 XFRA JE00BD9WR069 UBM PLC LS-,1125

PO9 XFRA PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA O.N.

SCD1 XFRA CNE100000BK2 SHANDONG CHENMING PAPER H

GEY XFRA CH0114405324 GARMIN LTD NAM.SF 0,10

GPI1 XFRA BMG2155W1010 CHINA OIL+GAS GR. HD -,01

45A XFRA AU000000ALY0 ALCHEMY RES LTD

XFRA CA41024B2003 HANDA COPPER CORP.

XFRA CA58548A1049 MELIOR RESOURCES INC.