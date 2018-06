MyBucks S.A.: MyBucks erhält Mittel für KMU Finanzierung in Uganda DGAP-News: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung MyBucks S.A.: MyBucks erhält Mittel für KMU Finanzierung in Uganda 15.06.2018 / 08:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. / Unternehmensmeldung MyBucks erhält Mittel für KMU Finanzierung in Uganda - Symbiotics S.A. stellt 2.000.000 USD Finanzierung für Opportunity Bank Uganda Limited ("OBUL") zur Verfügung. MyBucks erhält ein Darlehen in der Höhe von 2.000.000 USD für KMU Finanzierungen, bereitgestellt von Symbiotics S.A durch die drei unter Verwaltung stehenden Fonds REGMIFA Fond, SEB V Microfinance und SEB Microfinance Life. Luxemburg, 15. Juni 2018- Das an der Frankfurter Börse geführte Fintech Unternehmen MyBucks S.A. hat heute den Erhalt eines Abstattungskredites bekanntgegeben. Dieser wird von Symbiotics S.A bereitgestellt, mit dem Ziel kleine und mittelständische Unternehmen zu finanzieren. Die Finanzierung ist Teil einer breiteren internen Strategie mit der Absicht die langfristige Finanzierung der Tochtergesellschaften zu erhöhen, um wiederum die finanzielle Inklusion zu fördern und nachhaltige Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent zu unterstützen. In Verbindung mit der von MyBucks zur Verfügung gestellten Technologie plant OBUL die Finanzierung von KMUs in Uganda durch digitale Bankdienstleistungen auszubauen. MyBucks Geschäftsführer Tim Nuy kommentiert: "Kooperationen mit Social Impact Investoren sind wichtig für MyBucks da es nicht nur das benötigte Kapital mit sich bringt, sondern auch die wertvolle Erfahrung die unsere Partner im Bereich der Mikro Finanzierung haben. Wir sind dankbar für die Unterstützung von Symbiotics S.A und hoffen auf baldige Replizierung dieser Partnerschaft in anderen Märkten". Head of Investments bei Symbiotics S.A, Daniel Schriber, sagt: "Wir freuen uns über die Partnerschaften mit Opportunity Bank Uganda, die Finanzierungen von lokalen Gründern und MKMUs (Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen) ermöglicht. Das Investment wird unsere Reichweite in Uganda und anderen Orten, an denen finanzielle Inklusion dringend benötigt wird, erhöhen. Über MyBucks MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Ticker Symbol: MBC:GR) ist ein Fintech Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das nahtlose Finanzdienstleistungen durch Technologie anbietet. Durch seine Marken GetBucks, GetSure, New Finance Bank and Fairgo Finance bietet das Unternehmen Impact Kredite, ungesicherte Konsumentenkredite, Banking Lösungen sowie Versicherungsprodukte an. Seit der Gründung 2011 hat MyBucks exponentielles Wachstum erfahren; heute operiert das Unternehmen in 11 afrikanischen, 1 europäischen Ländern sowie Australien. MyBucks möchte gewährleisten dass seine Produktangebot im Vergleich zu traditionellen, nicht-technologie basierenden Finanzdienstleistungen zugänglich, einfach und vertrauenswürdig sind, das grundlegenden Ziel der Nutzenerhöhung im Fokus behaltend. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht Kunden ihre finanziellen Angelegenheiten einfach und bequem zu erledigen. Über Symbiotics Symbiotics ist die führende Plattform für Markteintritte im Bereich des Impact Investments. In der letzten Dekade hat das Unternehmen 3270 Investmenttransaktionen im Wert von 4,1 Milliarden US Dollar, stellvertretend für 384 Unternehmen in 79 Schwellen- und Industrienationen, in die Wege geleitet. Alle Projekte dienen einem nachhaltigen, messbaren und inklusionsfördernden Finanzziel. Käufer sind 50 verschiedene Investment Fonds und institutionelle Investoren. Symbiotics ist ein in der Schweiz eingetragener Vermoegensverwalter, ein in England eingetragener Investmentberater, und unterhalt weiter Niederlassungen in Mexiko, den Niederlanden, Singapur und Süd Afrika, mit weltweit 135 Mitarbeitern. www.symbioticsgroup.com Über Finden Sie mehr Informationen unter www.mybucks.com. Kontakt investors@mybucks.com 15.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MyBucks S.A. 14, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 2088 2123 Fax: +27 86 537 2010 E-Mail: info@mybucks.com Internet: www.mybucks.com ISIN: LU1404975507 WKN: A2AJLT Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 695683 15.06.2018

