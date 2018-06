Maier + Partner AG: Kapitalerhöhung abgeschlossen DGAP-Ad-hoc: Maier + Partner AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Maier + Partner AG: Kapitalerhöhung abgeschlossen 15.06.2018 / 08:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, den 15. Juni 2018 Die Gesellschaft gibt bekannt, dass die Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Voraussetzung für die Gültigkeit der Kapitalmaßnahme war, dass bis zum 10.06.2018 mindestens 50.000 neue Aktien gezeichnet werden. Dies war der Fall. Insgesamt wurden 65.000 neue Aktien zu einem Gesamtpreis von 65.000,00 EUR gezeichnet. Betrachtet auf das beschlossene mögliche Gesamtvolumen erscheint das Ergebnis ernüchternd, ist aber in Anbetracht der Verzögerungen durch die tragischen Ereignisse zu Beginn des Jahres wohl verständlich. Ziel der Verwaltung ist es nun, das entgegengebrachte Vertrauen der Zeichner zu rechtfertigen und das der weiteren Aktionäre wiederzugewinnen. Durch die geplante Kooperation mit der KToken, Inc. (d/b/s Krypnet [www.krypnet.co]) wird es der Gesellschaft möglich sein, auch mit geringen Mitteln das operative Geschäft zu forcieren. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - das neue Grundkapital wird dann 965.000,00 EUR betragen - werden die gezeichneten neuen Aktien schnellstmöglich umgewandelt und den Depots der Zeichner gutgeschrieben. Kontakt: Maier + Pertner AG (künftig: netcoin.capital AG) Lutz Petrowsky Vorstand c/o BG Moorhof Moorhof 11 22399 Hamburg T: 040-60761830 F: 040-60761831 E: vorstand@maier-und-partner.de 15.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Maier + Partner AG Poppenbüttler Hauptstraße 3 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 6076 1830 E-Mail: vorstand@maier-und-partner.de Internet: www.maier-und-partner.de ISIN: DE000A1MMCY2 WKN: A1MMCY Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 695685 15.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1MMCY2

AXC0058 2018-06-15/08:57