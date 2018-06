Hier geht's zum Video

Die EZB hat die Anleger gestern in Kauflaune versetzt und den DAX über die Marke von 13.100 Punkten getrieben. Auch heute sieht es kurz vor Handelsstart gut aus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten stehen heute Amazon, Rocket Internet, Commerzbank und E.ON im Fokus. Bei Rocket Internet richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die Beteiligung Home24, die heute an die Börse geht. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.