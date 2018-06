Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Kering von 475 auf 505 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seine bis 2020 erhöhten Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) reflektierten höhere Umsatz- und Margen-Annahmen für Gucci, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Investorentag des Luxusgüterkonzerns in Florenz habe ihn sehr optimistisch gestimmt./ajx/edh Datum der Analyse: 15.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-06-15/09:16

ISIN: FR0000121485