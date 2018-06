Die Immofinanz AG hat den Anteilskauf an der S Immo bei der Wettbewerbsbehörde angemeldet und beabsichtigt den Erwerb von rund 29 Prozent der Aktien an, und damit einhergehend (faktischer) alleiniger Kontrolle über, S Immo AG, heisst es in der Anmeldung. Nach Erwerb der Kontrolle an S Immo AG hat die Immofinanz für die Zwecke der Fusionskontrolle auch alleinige (faktische) Kontrolle über CA Immobilien Anlagen AG. Das Zusammenschlussvorhaben betrifft den Wirtschaftsbereich Immobilien. Die Frist zur Stellung eines Antrages gem § 11 Abs 1 KartG durch die Amtsparteien (Antrag auf Prüfung des Zusammenschlusses im kartellgerichtlichen Verfahren) endet am 11.07.2018, geht aus der Mitteilung hervor.

Den vollständigen Artikel lesen ...