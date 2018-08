Die Immofinanz will den Erlös aus dem CA-Immo-Anteilsverkauf rasch reinvestieren - neben dem ebenfalls noch nicht finalisierten Erwerb eines knapp 30-Prozent-Pakets an der s Immo auch in Aktienrückkäufe und Portfolio-Akquisitionen. Eine Zusammenführung mit der gleichfalls börsennotierten s Immo mache Sinne und sei erstrebenswert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...