Nach der von der Europäischen Zentralbank ausgelösten Kursrally am Vortag hat der Dax am Freitag seine Gewinne ausgebaut. Auftrieb kommt von dem im Vergleich zum US-Dollar abgesackten Eurokurs. Ein niedriger Euro kann den Absatz von Waren außerhalb der Eurozone anfeuern, weil er diese in anderen Währungen günstiger macht. Der große Verfallstag an den Derivatebörsen allerdings könnte zeitweise für erratische Bewegungen sorgen.

Wenige Minuten nach dem Börsenauftakt stieg der deutsche Leitindex um 0,32 Prozent auf 13 149,17 Punkte. Der Leitindex der Eurozone rückte um 0,25 Prozent auf 3535,893535,89 Punkte vor. Auch die deutschen Nebenwerte-Indizes legten weiter zu: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,40 Prozent auf 27 280,08 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,07 Prozent auf 2945,81 Zähler. Der Euro kostete an diesem Morgen rund 3 Cent weniger als am Vortag./ck/fba

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0064 2018-06-15/09:24