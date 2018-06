Morphosys hat heute bekannt geben, auf der noch bis 17. Juni 2018 laufenden EHA-Konferenz in Stockholm klinische Daten zu seinem Blutkrebs-Kandidaten MOR208 bei chronischer lymphatischer Leukämie präsentieren zu wollen. Es handelt sich dabei um die explorativen Phase 2 COSMOS-Studie, bei der Morphosys den firmeneigenen Wirkstoffkandidaten MOR208 in Kombination mit dem Krebsmedikament Idelalisib bei Patienten mit rezidivierter oder refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) und kleinem lymphatischen Lymphom (SLL) untersucht, die eine Ibrutinib-Therapie erhielten, aber nicht darauf angesprochen haben. Die Daten werden in einer Posterpräsentation am 15. Juni 2018 auf der 23. Jahrestagung der European Hematology Association (EHA) in Stockholm/Schweden präsentiert.

