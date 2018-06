Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsablaufservices, gab heute das Go-Live für das Design und die Digitalisierung der Auftragsabwicklung von Nokia als Teil eines mehrjährigen Abkommens über Geschäftsablaufservices bekannt.

Nokia, mit Sitz in Espoo, Finnland, ist ein führender Anbieter von Netzwerkgeräten, Software und Services, mit Niederlassungen in über 100 Ländern. Im Hinblick auf das neue 5G- und IoT-Geschäft visiert Nokia die Transformation seiner Lieferkette und seiner Auftragsverwaltungsprozesse an.

Zu diesem Zweck wird Wipro helfen, den Auftragsverwaltungsbetrieb von mehreren Zentren weltweit aus zu konzipieren, zu digitalisieren und auszuführen. Wipro wird Robotics Process Automation (RPA Roboter-Prozessautomatisierung) anwenden, um eine hyperautomatisierte Lieferkette zu ermöglichen, die schlank, agil und flexibel sein wird, um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und mit zukünftigen Anforderungen Schritt zu halten. Mit kognitiven Algorithmen und Bots wird Wipro die Auftragsverwaltungsprozesse automatisieren, die Zykluszeit verkürzen, Umsatzschwankungen bewältigen und den Betrieb in Echtzeit verfolgen, sodass Genauigkeit und Compliance für alle Transaktionen verbessert werden.

"Die Partnerschaft mit Nokia reflektiert unsere strategischen Bemühungen, die Digitalisierung und Transformation von globalen Geschäftsabläufen bei der Verwaltung der Lieferkette und der Aufträge voranzutreiben. Die Verwendung einer AI-basierten, digitalen Plattform gewährleistet sichere und einfache Wege zum Austausch von Informationen, wovon alle Beteiligten an der gesamten Lieferkette profitieren. Wir freuen uns darauf, große Fortschritte bei der Vereinfachung des Informationsflusses zu erzielen, indem wir unseren digitalen Ansatz und unsere digitalen Lösungen verwenden", erklärte Nagendra Bandaru, Senior Vice President und Global Head, Business Process Services, Wipro Limited

"Nokia war auf der Suche nach einem Partner zur Unterstützung der digitalen Transformation seiner Lieferkette bei gleichzeitiger Erhaltung der Geschäftskontinuität und betrieblichen Exzellenz. Wipro wurde nach sorgfältiger Untersuchung seiner Fähigkeiten, innovative Lösungen zu bieten und komplexe Operationen auszuführen, gewählt. Nokia kann auf eine langjährige Verbindung zu Wipro zurückblicken, und wir haben sie aufgrund ihres Verstehens der Branche und ihrer tiefgehenden Erfahrung bei der Ausführung von umfangreichen digitalen Transformationsprojekten gewählt", so Christian Forster, Vice President Delivery Operations bei Nokia

"Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit Nokia auf deren Weg zu einer ambitiösen digitalen Transformation", meinte Nitin Parab, Global Head of Technology Business Unit, Wipro Limited. "Die richtigen Synergien, die auf Wipros tiefgehendem Verstehen der Telecom-Industrie beruhen, kombiniert mit unseren Stärken in den digitalen Technologien und der Investition in unsere Wipro HOLMES AI-Plattform, werden uns helfen, Nokias Ziel einer digitalen Lieferkette zu verwirklichen."

