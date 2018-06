Frankfurt (ots) - Das Frankfurter Fintech creditshelf hat für das Private Equity Haus Nimbus die erste digitale M&A-Finanzierung in Deutschland arrangiert. Finanziert wurde ein Carve-out aus einem Großkonzern. Prozessgeschwindigkeit, Flexibilität bei der Kreditaufnahme sowie Verzicht auf dingliche Sicherheiten sind zentrale Erfolgsfaktoren für die Finanzierung im Small-Cap-Segment.



Nur drei Monate nach offizieller Bekanntgabe seitens creditshelf, künftig auch größere Darlehen mit längerer Laufzeit zu arrangieren und somit den Weg für Übernahmekredite zu ebnen, hat der digitale Mittelstandsfinanzierer die Übernahme der Intega GmbH in Düsseldorf durch den Private Equity Investor Nimbus finanziert. Diese Transaktion ist die erste "digitale" M&A-Kreditfinanzierung in Deutschland: Der gesamte Kreditprozess von der Kreditanalyse bis zur Ausplatzierung wurde über die creditshelf-Plattform abgewickelt. Innerhalb kurzer Zeit wurde für den Carve-out aus einem internationalen Konzernverbund auf diese Weise Fremdkapital bereitgestellt.



Laut Nimbus war das hohe Maß an Flexibilität bei der Kreditaufnahme, die Prozessgeschwindigkeit bei der Abwicklung und der gebotene Komfort ausschlaggebend für die Wahl eines bankenfremden, digitalen Finanzierers. Das Angebot von creditshelf stieß auf besondere Beachtung, da das Frankfurter Fintech durch digitalisierte Abläufe in der Lage ist, Small Cap-Transaktionen mit Finanzierungen bis zu 5 Millionen Euro zu begleiten und damit eine Lücke im Markt besetzt, die von anderen Anbietern nicht bedient wird. Weiterhin punkten konnte creditshelf mit dem Verzicht auf dingliche Sicherheiten und einer vergleichsweise flexiblen Covenant-Struktur.



"Private Equity-Investoren schätzen unsere schnelle und datengetrieben Analyse sowie unsere Verbindlichkeit in der Umsetzung, die wir durch hocheffiziente Prozesse gewährleisten können", erläutert Dr. Daniel Bartsch, Vorstand und Gründungspartner von creditshelf. Man befinde sich bereits in weiteren Gesprächen mit einer ganzen Reihe von Beteiligungsgesellschaften für M&A- und Wachstumsfinanzierungen und erwarte in Zukunft insbesondere vor dem Hintergrund vieler anstehender Unternehmensnachfolgen im Mittelstand vermehrte Nachfrage nach den flexiblen Finanzierungslösungen.



Über creditshelf - www.creditshelf.com



creditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn die Kreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbst entwickelten technologiegestützten Analyse. Der Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014 am Finanzplatz Frankfurt gegründet. Das creditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen.



Über Nimbus



Der "Hands-on-Investor" Nimbus besitzt heute ein aktives Portfolio von rund 30 Firmen der produzierenden Industrie. Die Strategie von Nimbus zielt darauf ab, Unternehmen zu erwerben, die sich in ihrer Entwicklung an einem Wendepunkt befinden und diese neu auszurichten. Dabei bringt sich Nimbus im Regelfall aktiv in das Management ein. Für Nimbus ist es entscheidend, dass neue Investments einen gesunden Kern sowie Optimierungspotenziale durch neue Entwicklungen, operative Restrukturierungen und Wachstum aufweisen.



Tägliche News von creditshelf auf



Facebook https://www.facebook.com/creditshelf/ Twitter https://twitter.com/creditshelf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ und Xing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-gmbh.



OTS: creditshelf newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118656.rss2



Weitere Informationen:



creditshelf Aktiengesellschaft Birgit Hass Leiterin Marketing und Kommunikation Mainzer Landstraße 33a 60329 Frankfurt +49 (0)69 348 77 240 birgit.hass@creditshelf.com www.creditshelf.com



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:



Thöring & Stuhr Partnerschaft für Kommunikationsberatung Arne Stuhr Mittelweg 142 20148 Hamburg Tel: +49 40 207 6969 83 - Mobil: +49 177 3055 194 arne.stuhr@corpnewsmedia.de