Wertpapiere von Rocket Internet weisen übergeordnet seit April letzten Jahres einen ungebrochenen Aufwärtstrendkanal auf und konnten sich seit dem bis an die 200-Wochen-Durchschnittslinie bei derzeit 25,19 Euro herantasten. Diese Hürde sorgte in den letzten Monaten jedoch für eine kurzfristige Abkühlung, aktuell kämpft die Aktie mit einem Ausbruchsversuch über die aktuellen Jahreshöchststände. Wichtiger für Rocket Internet sollte aber der erfolgreiche Börsenstart des Online-Möbelhändlers Home24 sein, an dem das Unternehmen gemessen wird!

Gelingt nun ein Ausbruch?

Ein Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs von 26,34 Euro ist unerlässlich für ein weiteres Kaufsignal in Richtung der Zwischenstände aus Anfang 2016, ansonsten könnte es im Bereich der Aprilhochs sonst noch zu einem Doppeltop kommen, wodurch die Aktien von Rocket Internet ihre Trendrichtung rasch ändern könnten. Trotzdem bieten beide Varianten ein hervorragendes Tradingsetup und können über entsprechende Instrumente bestens nachgehandelt werden. Zugute kommt Anlegern, dass die Wochenschlusskurse in wenigen ...

