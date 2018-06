Draghi gibt Startschuss für Sommer-Rally, titelte gestern Abend nach Handelsende eine Nachrichtenagentur. Mit der Ankündigung weiterhin niedriger Leitzinsen sorgte der EZB-Präsident Mario Draghi nach der Sitzung am Donnerstag für große Euphorie an den Börsen. Es war ihm gelungen, zum einen das Anleihekaufprogramm zu beenden und auf der anderen Seite keine Spekulation steigender Zinsen aufkommen lassen. Im gestrigen Handel stieg der DAX infolge des EZB-Entscheids bis auf 13136 Punkte und entfernte sich dadurch von der Unterseite des seit Ende März bestehenden Aufwärtstrends, der aktuell zwischen 12750 und 13550 Punkten beschrieben werden kann. Ein erstes Ziel in Richtung befindet sich am bisherigen Allzeithoch bei 13597 Punkten. Auch unser Index-Experte Christian Zoller bescheinigt im INSIGHT, dem Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag, dem DAX in der aktuellen Lage die Chance auf einen Anstieg bis 14000 Punkte, darüber hinaus sogar zum nächst höheren Fibonacci-Fächer bei 15500 Punkten. Die Lage sei long, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...