Die ROCHE-Aktie dürfte die mehrmonatige Konsolidierungsphase weitgehend abgeschlossen haben. Verschiedene klinische Studien dokumentierten jüngst, dassder Schweizer Pharmakonzern wieder deutlich profitabler werden dürfte. Nicht zuletzt das Medikament Tecentriq könnte in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Franken mehr in die Kasse spülen. Andere vielversprechende Medikamente stehen vor der Zulassung. Der Gewinn je Aktie soll laut der Konsensschätzung in 2018 deutlich zulegen. Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis wird auf lediglich 12,6 geschätzt. Für einen so gut aufgestellten Pharmakonzern ist das eine sehr niedrige Bewertung. Die Dividendenrendite von über 4 % kann sich ebenfalls sehen lassen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info