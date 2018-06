Die britische Investmentbank HSBC hat Fraport von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 78 Euro angehoben. Die zum Frankfurter Flughafenbetreiber zählenden Airports in östlichen Mittelmeerländern dürften einen starken Sommer erleben, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb

Datum der Analyse: 15.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

