Fußball-WM: Das große Business um das Runde und Eckige

Wir wollen uns da gar nicht verstecken: Die halbe Redaktion ist Fußball-verrückt und kennt seit spätestens einer Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel im Sommer in Russland den Spielplan auswendig. Die andere Hälfte freut sich auf unsere gemeinsamen Grill-Events beim Private Viewing in der Redaktion. Damit liegt die marktEINBLICKE-Redaktion im Trend. Fußball ist großer Business, es geht schon lange nicht mehr nur um das Runde auf dem Platz.

Vom 14. Juni bis 15. Juli wird die 21. Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Dieses Mal findet das Fest in Russland statt. Neben dem eigentlichen Spiel und der Frage nach der besten Fußball-Mannschaft des Planeten bietet das Turnier so viel mehr. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist längst zu einem Riesen-Ereignis geworden, das auch abseits des Sports ein unglaublich großes Interesse generiert und dem Welt-Fußballverband FIFA die Chance bietet, endlich aus den Negativschlagzeilen herauszukommen.

Ein historischer Moment. Es ist der 13. Juli 2014. Ort des Geschehens: Das Estádio do Maracanã in Rio De Janeiro. Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft konnte kaum einen passenderen Austragungsort haben als das Stadion, das über die Jahrzehnte in der Fußball-Welt und darüber hinaus Legendenstatus erlangt hatte. Um 16:00 Ortszeit ging es los:

Im Endspiel standen sich mit Argentinien und Deutschland zwei große Rivalen des Fußballsports gegenüber. Diese beiden Mannschaften standen sich bereits zwei Mal in einem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gegenüber. 1986 in Mexiko behielt Argentinien mit dem legendäre Diego Armando Maradona mit 3:2 die Oberhand. Im Finale selbst schoss Maradona kein Tor - Berühmtheit erlangte jedoch sein eigener Ausspruch von der "Hand Gottes", als er im Viertelfinale gegen England ein irreguläres Tor mit der Hand erzielte.

Mehr als nur eine Revanche. Während sich Argentinien 1986 den WM-Sieg sichern konnte, revanchierte sich Deutschland vier Jahre später. In der 85. Minute des Spiels war es Andreas Brehme, der einen Foulelfmeter verwandelte und Deutschland in Italien den dritten WM-Titel bescherte. 2014 konnte sich Deutschland im WM-Finale erneut durchsetzen, es folgte Titel Nummer vier.

Damit zog die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Italien gleich. Mit fünf Fußball-Weltmeisterschaften hat nur Brasilien mehr Titel vorzuweisen. In einem intensiven Spiel konnte sich im WM-Finale 2014 in der regulären Spielzeit keine Mannschaft entscheidend durchsetzen. Auch wenn Tore Fehlanzeige waren, sorgten die Spannung, Intensität, Taktik und herausragende Einzelspieler wie Lionel Messi für ein hochklassiges Finale. Das Interessante: Die beiden deutschen Finalhelden, die am einzigen Treffer beteiligt waren, standen zu Beginn des Spiels gar nicht auf dem Platz.

Zwei überraschende Helden. Erinnern Sie sich noch? André Schürrle kam bereits in der 31. Minute ins Spiel, nachdem Christoph Kramer nach einem Zusammenprallen benommen das Feld verlassen musste. Schürrle sollte später die entscheidende Vorlage liefern. Der Torschütze des "goldenen Tores", Mario Götze, kam sogar erst in der 88. Minute ins Spiel und ersetzte kurz vor der Verlängerung Miroslav Klose. In der 113. Minute war es dann so weit.

"Geht's raus und spielt's Fußball!" (Franz Beckenbauer, WM 1990)

André Schürrle stieß auf der linken Seite fast bis zur Grundlinie vor und spielte den Ball halbhoch in den Fünfmeterraum. Dort nahm Mario Götze den Ball mit der Brust an, um ihn noch aus der Luft mit dem linken Fuß ins kurze Eck am argentinischen Torwart Sergio Romero vorbei zu befördern. Es war vollbracht: Deutschland war Weltmeister. Eine ganze Nation brach in Jubel aus. Vier Jahre später soll in Russland der Titel verteidigt werden. Wie schwierig dies werden wird, zeigt der Umstand, dass ein WM-Titel letztmals 1962 von Brasilien verteidigt werden konnte.

Auf zur Titelverteidigung. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien sahen 3.386.810 Zuschauer in 64 Spielen 171 Tore. Die 21. Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am 14. Juni. Los geht es um 18:00 Ortszeit im Luschniki-Stadion in Moskau mit dem Spiel des Gastgebers Russland gegen Saudi-Arabien. Titelverteidiger Deutschland steigt vier Tage später in den Wettbewerb ein.

Am 17. Juni geht es um 18:00 Ortszeit, ebenfalls im Moskauer Luschniki-Stadion, gegen Mexiko. Die beiden anderen Gruppenspiele bestreitet Deutschland in Sotschi (23. Juni gegen Schweden) und Kasan (27. Juni gegen Südkorea). Das Finale wird am 15. Juli im Luschniki-Stadion in Moskau ausgetragen. Und natürlich hofft eine ganze Nation, dass Deutschland wieder dabei ist und den Titel verteidigt. Neben Moskau werden die Spiele außerdem in Jekaterinburg, Kaliningrad, Kasan, Nischni Nowgorod, Rostow am Don, Samara, Sankt Petersburg, Saransk, Sotschi und Wolgograd ausgetragen.

In Moskau beginnt die WM und in Moskau endet die WM (Bildquelle: Pixabay / 3dman_eu)

Die WM-Trophäe und ihre bewegte Geschichte. Am Ende wird eine Mannschaft den begehrten WM-Pokal hochhalten. Dieser wird bis zum Beginn des Turniers die bislang längste nationale FIFA World Cup Trophy Tour hinter sich gebracht haben. Grund dafür ist schlicht die riesige Ausdehnung Russlands. In 24 russischen Städten von Wladiwostok bis Kaliningrad macht oder machte der FIFA WM-Pokal Halt. Im September des vergangenen Jahres ging es los.

