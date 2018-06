Die Deutsche Boerse AG hat ueber Aenderungen in den Aktienindizes entschieden. Daraus ergeben sich folgende Aenderungen fuer den Handel auf Xetra (MIC: XETR) mit Wirkung zum 18. Juni 2018:



Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group MDX1 aufgenommen:



Handelsmodell: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

Scout24 AG G24 DE000A12DM80 SDX1 MDX1

Delivery Hero AG DHER DE000A2E4K43 SDX1 MDX1

Puma SE PUM DE0006969603 SDX1 MDX1



Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group TDX1 aufgenommen:



Handelsmodell: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

Siemens Healthineers AG SHL DE000SHL1006 GER0 TDX1





Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group SDX1 aufgenommen:



Handelsmodell: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

Krones AG KRN DE0006335003 MDX1 SDX1

Alstria Office Reit-AG AOX DE000A0LD2U1 MDX1 SDX1

Aumann AG AAG DE000A2DAM03 TDX1 SDX1

DWS Group GmbH & Co. KGAA DWS DE000DWS1007 GER0 SDX1

Hellofresh SE HFG DE000A161408 GER0 SDX1



Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group GER0 aufgenommen:



Handelsmodell: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

Diebold Nixdorf AG WIN DE000A0CAYB2 SDX1 GER0

bet-at-home.com AG ACX DE000A0DNAY5 SDX1 GER0

STADA Arzneimittel AG SAZ DE0007251803 MDX1 GER0







Bitte beachten Sie, dass bei allen vorgenannten Aenderungen die offenen Orders in den betroffenen Instrumenten nicht geloescht werden.



Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an die Xetra Trading

Helpline unter der Telefonnummer +49-(0) 69-2 11-1 14 00.