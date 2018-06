Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktie: Gewinnmitnahmen einplanen - Chartanalyse Der Kursverlauf des Wertpapiers von MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) entpuppt sich seit Beginn dieses Jahres als eindeutige Cup&Handle-Formation und erreichte nach dem gestrigen Kursschub nahezu sein erstes Zwischenziel am 138,2% Fibonacci-Retracement sowie der Marke von 168,73 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

