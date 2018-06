Die Deutsche Bank hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die europäischen Chemieunternehmen profitierten von einer anhaltenden Stärke in vielen Bereichen, Margenverbesserungen durch Kostenmaßnahmen sowie weiteren Fusionen und Übernahmen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. BASF zähle zu den Unternehmen, die am ehesten an einer weiteren Konsolidierung im Sektor teilhaben sollten, und gehöre neben Evonik, Linde und Symrise zu seinen "Top Picks"./gl/zb Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-06-15/11:26

ISIN: DE000BASF111