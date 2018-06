Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 5950 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In seiner Rangfolge der weltweit attraktivsten Pharmawerte habe sich Astrazeneca inzwischen weiter nach vorn geschoben und bewege sich nun im Mittelfeld der von ihm mit "Buy" eingestuften Papiere, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh Datum der Analyse: 15.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0009895292