Netflix-Calls mit 40%-Chance bei Erreichen des Kurszieles

Laut dem UBS-KeyInvest TrendRadar ist der Kurs der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) aus einem nach oben gerichteten Trendkanal nach oben hin ausgebrochen. Die Kursziele liegen nun bei 414,26 USD bzw. bei 432,55 USD. Eine SL-Marke sollte bei 367,22 USD platziert werden.

Risikobereite Anleger, die bei der aktuellen Netflix-Kursindikation von 394,40 USD davon ausgehen, dass die Netflix-Aktie in den nächsten Wochen die Marke von 414 USD erreichen wird, könnten versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 390 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 390 USD, Bewertungstag 17.8.18, BV 0,1, ISIN: CH0407479671, wurde bei der Netflix-Kursindikation von 394,40 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,159 USD mit 2,53 - 2,56 Euro gehandelt.

Wenn die Netflix-Aktie in spätestens einem Monat auf 414 USD ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,68 Euro (+40 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 364 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 364 USD, BV 0,1, ISIN: DE000MF6ETG4, wurde beim Aktienkurs von 394,40 USD mit 3,05 - 3,14 Euro quotiert.

Legt der Kurs der Netflix-Aktie auf 414 USD zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Netflix-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 4,31 Euro (+37 Prozent) steigern.

Faktor Long-Zertifikat

Risikobereite Anleger, die mit täglich angepasster Hebelwirkung an den Kursschwankungen der Netflix-Aktie partizipieren möchte, könnten eine Investition in Faktor Long-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Das Commerzbank-Faktor Long-Zertifikat auf die Netflix-Aktie mit ISIN: DE000CV7TV69, bildet sowohl die positive als auch die negative Kursentwicklung der Aktie mit 10-facher Hebelwirkung ab.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de