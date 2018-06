Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktie: Gelingt nun ein Ausbruch? Chartanalyse Wertpapiere von Rocket Internet (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) weisen seit April letzten Jahres einen ungebrochenen Aufwärtstrendkanal auf und konnten sich seit dem bis an die 200-Wochen-Durchschnittslinie bei derzeit 25,19 Euro herantasten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...