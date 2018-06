NanoRepro AG: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet DGAP-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung NanoRepro AG: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet 15.06.2018 / 11:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NanoRepro AG: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet - 1.640.458 neue Aktien zum Bezugspreis von 1,27 Euro je Aktie platziert - Emission mit mehr als 1 Mio. Stücken überzeichnet - Finanzierung von Marketingmaßnahmen zur Unterstützung des Unternehmenswachstums Marburg, 15. Juni 2018: Die NanoRepro AG (Symbol: NN6) hat sämtliche neue Aktien aus der am 22. Mai 2018 angekündigten Emission platziert. Die Kapitalerhöhung war mit mehr als 1 Mio. Stücken deutlich überzeichnet. Der Bruttoemissionserlös liegt bei rund 2.083.381,66 Euro. Bei der Platzierung mit Bezugsrecht der Aktionäre aus genehmigtem Kapital wurden 1.640.458 Stück neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00Euro je Stückaktie zu einem Bezugspreis von 1,27 Euro je Aktie ausgegeben (die "Neuen Aktien"). Nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien wurden Aktionären zum Überbezug sowie ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die Neuen Aktien sind vom 1. Januar 2017 an gewinnbezugsberechtigt. Das Grundkapital wird folglich von 6.842.000 Euro um 1.640.458 Euro auf 8.482.458 Euro erhöht. Mit dem Emissionserlös sollen vor allem Marketingaufwendungen finanziert werden, um die Listung im Handel sicherzustellen sowie die E-Commerce-Verkaufszahlen zu steigern. Darüber hinaus will der Vorstand die Mittel einsetzen, um die Warenvorfinanzierung zu erleichtern und weitere Produktinnovationen zu finanzieren. Lisa Jüngst CEO Michael Fuchs CFO Kontakt: Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951412 juengst@nanorepro.com 15.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: +49 (0)6421 - 95 14 49 Fax: +49 (0)6421 - 95 14 50 E-Mail: fuchs@nanorepro.com Internet: www.nanorepro.com ISIN: DE0006577109 WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 695781 15.06.2018 CET/CEST

