Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Yara von 340 auf 380 norwegische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die europäischen Chemieunternehmen profitierten von anhaltend starken Geschäften in vielen Bereichen, steigenden Margen dank Kostensenkungen sowie von Fusionen und Übernahmen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Beim Düngerhersteller Yara verwies er hingegen auf das aktuelle Überangebot./gl/edh Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-06-15/12:02

ISIN: NO0010208051