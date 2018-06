Die Investmentbank Oddo BHF hat Corestate Capital mit "Buy" und einem Kursziel von 62 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Immobilieninvestor biete eine Wachstumsstory zu einem derzeit günstigen Preis, schrieb Analyst Manuel Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh Datum der Analyse: 15.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-06-15/12:09

ISIN: LU1296758029