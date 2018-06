Fundamental: Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,00 Prozent. Ebenso gab sie an, vier statt der bisher kommunizierten drei Anhebungen in diesem Jahr zu verfolgen. Am Donnerstag hatten gute US-Konjunkturdaten das Vorgehen der US-Währungshüter gestützt. Die Einzelhandelsumsätze erzielten ihr stärkstes Plus seit November. Die Anfang Juni versuchte Erholung des Pfundes war nur von kurzer Dauer und fiel in dieser Woche in sich zusammen.

Technisch: Nach dem Bruch des Aufwärtstrends Ende April um 1,365 US-Dollar verschärfte der Wechselkurs von Britischen Pfund in US-Dollar seine bereits seit Mitte April fallende Tendenz und erreichte Anfang April bei 1,320 US-Dollar den tiefsten Stand seit November. Nach einem kurzen Hoch bis 1,347 US-Dollar rutschte der Kurs ein zweites Mal bis 1,321 US-Dollar ...

