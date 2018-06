Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Gerry Weber nach einer Gewinnwarnung von 8,90 auf 6,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Modekonzern bleibe im Umstrukturierungsmodus, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem monierte er die schwer vorhersagbare Gewinnentwicklung. Angesichts der wenig überzeugenden Leistungen in der Vergangenheit bleibe es beim "Reduce"-Votum./mis/edh Datum der Analyse: 15.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

