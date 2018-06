Michelin, einer der weltgrößten Reifenhersteller, und Maxion Wheels, der weltgrößte Radhersteller, erhielten im Rahmen des diesjährigen Preisverleihungsprogramms für Innovationen der European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) eine der Auszeichnungen des "2018 CLEPA Innovation Awards". Die Jury ehrte damit während der Preisverleihungszeremonie am 13. Juni 2018 die gemeinsamen Innovationsbemühungen der beiden Unternehmen, die zur neuesten Erfindung im Bereich Räder führten dem ACORUS Flexible Wheel mit dem dritten Rang in der Kategorie "Cooperation" (Kooperation).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180615005288/de/

Pieter Klinkers, der CEO von Maxion Wheels, der die Auszeichnung im Namen beider Unternehmen entgegennahm, kommentierte dazu: "Die Automobilindustrie durchläuft einen bedeutenden Umgestaltungsprozess und Zusammenarbeit ist in dieser sich rasch wandelnden Geschäftsumgebung ein entscheidender Erfolgsfaktor. Sie stärkt und beschleunigt nicht nur die Innovation, sondern untermauert auch unser Wissen und unsere Expertise. Das ACORUS Flexible Wheel ist das Ergebnis davon, dass zwei weltweit führende Unternehmen ihr Know-how vereinten, um die MICHELIN ACORUS-Technologie in ein innovatives Produkt für den Pkw-Markt einzubringen."

Vincent Rousset-Rouvière, der Executive Vice-President des Geschäftsbereichs Original Equipment (Originalausrüstung) für Pkw-Reifen bei Michelin fügte hinzu: "Schon in der frühen Anfangsphase des Projekts wurde klar, dass wir mit Maxion Wheels, und unter Einbeziehung dessen Expertise in Sachen Räder, zusammenarbeiten müssten, um diese Technologie rasch auf den Markt bringen zu können."

Das ACORUS Flexible Wheel, das auf der IAA Cars 2017 in Frankfurt, Deutschland, vorgestellt wurde, ist eine neu konzipierte Rad-Reifen-Kombination, die dazu bestimmt ist, widrigen Straßenzuständen zu widerstehen und dem Fahrer und den Mitreisenden Sicherheit zu bieten. Die neue patentierte Technologie integriert zwei flexible Gummiflansche, die auf einem speziellen Radkörper montiert sind und so ein flexibles Rad schaffen, welches den Fahrkomfort verbessert und die Stöße von Schlaglöchern und Bordsteinen absorbiert.

Neben der Verminderung des Beschädigungsrisikos, der höheren Sicherheit und der verbesserten Mobilität bietet das flexible ACORUS-Rad noch weitere Vorteile für den Fahrer. Zusätzlich zur Optimierung des Komforts und des niedrigen Lärmpegels sorgt die MICHELIN ACORUS-Technologie auch für besseren Umweltschutz; das flexible Rad eignet sich für die Verwendung mit jeder Reifenmarke, einschließlich solcher mit niedrigem Rollwiderstand was geringere CO2-Emissionen und eine bessere Kraftstoffeffizienz bedeutet. Die innovative Radlösung bedeutet weiterhin, dass weniger Reifen und Räder aufgrund von Beschädigungen durch Schlaglöcher vorzeitig ausgesondert werden müssen.

Die in Zusammenarbeit mit Deloitte und mit Unterstützung des niederländischen Mitglieds RAI organisierten CLEPA Innovation Awards ehren außergewöhnliche Erfolge in der europäischen Branche der Zulieferer für die Automobilindustrie in den Bereichen Umwelt, Sicherheit, Vernetzung und Automatisierung sowie Kooperation. Zum ersten Mal wurde in jeder Kategorie ein besonderer Preis für KMUs verliehen und der wichtige Beitrag der kleinen und mittleren Unternehmen für den Einfalls- und Ideenreichtum und den Wettbewerbsgeist der Branche anerkannt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://clepa.eu/events/201806-clepa-innovation-awards/

ÜBER DIE EUROPEAN ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE SUPPLIERS (CLEPA)

CLEPA ist der europäische Verband der Automobilindustriezulieferer (European Association of Automotive Suppliers). Er vertritt über 3.000 Unternehmen, die hochmoderne Komponenten und innovative Technologien für sichere, kluge und nachhaltige Mobilität liefern, und mehr als 20 Milliarden Euro jährlich in Forschung und Entwicklung investieren. Europas Automobilindustriezulieferer beschäftigen nahezu fünf Millionen Menschen auf dem gesamten Kontinent. Der in Brüssel, Belgien, ansässige Verband CLEPA wird durch die europäischen Institutionen, die Vereinten Nationen sowie gleichartige Verbände (ACEA, JAMA, MEMA, etc.) als selbstverständlicher Diskussionspartner anerkannt.

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels ist Teil der Gruppe IOCHPE-MAXION S.A. und führender Hersteller von Rädern für Personenkraftwagen, Leichtlastkraftwagen, Busse, gewerbliche Lastwagen und Anhänger. Das Unternehmen produziert auch Räder für Landwirtschafts- und Militärfahrzeuge, sowie sonstige Off-Highway-Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Produktion von Rädern und insgesamt 10.000 Beschäftigten weltweit ist Maxion der größte Radhersteller mit einer Jahresproduktion von 56 Millionen Rädern. Das Unternehmen beliefert seine Erstausrüster-Kundschaft ausgehend von 28 Standorten in 15 Ländern auf fünf Kontinenten und verfügt über modernste Technikzentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

ÜBER MICHELIN

Michelin richtet als der führende Reifenproduzent seine Anstrengungen auf die nachhaltige Optimierung der Mobilität seiner Kunden; auf die Entwicklung und den Vertrieb der am besten auf die Bedürfnisse seiner Kunden abgestimmten Reifen, Dienstleistungen und Lösungen; auf die Bereitstellung von Diensten, Karten und Führern für erfolgreiche Reisen und Fahrten, die so zu unvergessliche Momenten werden; und auf die Entwicklung hochmoderner Materialien, die in der Mobilitätsindustrie eingesetzt werden. Michelin unterhält seinen Hauptsitz in Clermont-Ferrand, Frankreich, und verfügt über Niederlassungen in 171 Ländern, beschäftigt mehr als 114.000 Mitarbeiter und betreibt 70 Fertigungsstätten in 17 Ländern, die 2017 zusammen etwa 190 Millionen Reifen herstellten. (www.michelin.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180615005288/de/

Contacts:

Maxion Wheels

Colleen Hanley

Global Director, Marketing

and Communications

Tel.: +1 (734) 737-5204

Mobil: +1 (248) 916-2477

E-Mail: colleen.hanley@maxionwheels.com

oder

Michelin

Alain Ritaly

Media Relations Manager

Mobile: +33 (0)6 67 30 73 34

E-Mail: alain.ritaly@michelin.com