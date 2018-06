Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der bisherige Vorstandsvorsitzende und Gründer der Pyrolyx AG (SIN DE000A2E4L42/ WKN A2E4L4), Niels Raeder hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung beschlossen, den Vorstandsvorsitz in die Hände von Bernhard Meder zu übergeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

