Der US-Softwarekonzern hat dank einer kräftigen und anhaltenden Nachfrage nach seinen Clouddiensten den Gewinn und Umsatz erneut steigern können. Die Erlöse kletterten im zweiten Quartal um 24 Prozent auf 2,2 Mrd. US-Dollar, der Gewinn legte im gleichen Zeitraum um sagenhafte 77 Prozent auf 663,2 Mio. US-Dollar zu. Vor allem das Creative-Cloud-Angebot, in dem unter anderem die populäre Fotobearbeitungssoftware Photoshop enthalten ist, kam bei den Kunden gut an. Der Konzern hat sein Geschäftsmodell von Lizenzverkäufen auf Web-Abos umgestellt und erzielt damit kontinuierlichere und berechenbarere Einnahmen. Damit schlug der Konzern bereits das achte Quartal in Folge die von Reuters befragten Analystenmeinungen.

Fast täglich ein neues Rekordhoch

Der Aufwärtstrend seit grob 2013 bestätigt den Kurs des Softwareherstellers, vielmehr hat sich der Trendverlauf zuletzt sogar noch einmal beschleunigt und erlaubte es der Adobe-Aktie im gestrigen Handel bis auf ein Verlaufshoch von 258,91 US-Dollar zuzulegen. Obwohl das Wertpapier bereits auf einem schwindelerregend hohen Niveau ...

