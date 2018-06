München (www.aktiencheck.de) - Gut drei Jahre ist es her, dass wir zuletzt über den hessischen Spezialmaschinenbauer DATRON AG (ISIN: DE000A0V9LA7, WKN: A0V9LA, Ticker-Symbol: DAR) berichtet und das Kursziel von einst 10 Euro auf 13 Euro angehoben haben, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...