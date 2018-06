Die Bilfinger-Aktie hat sich in den vergangenen vier Wochen an die Spitze des SDax gesetzt. Der Baudienstleister stellte in den vergangenen zwei Jahren sein Geschäft neu auf. Die verlustreichen Bereiche sind verkauft. Jetzt arbeitet Bilfinger an der Wende zu mehr Gewinn. Trader nutzen die Chance und steigen gehebelt ein. Von Petra Maier

