Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Deutsche Post von 48 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Den Markt habe die Gewinnwarnung überrascht, aber die Erwartungen seien jetzt so gesunken, dass sich die Aktie fortan wieder erholen könne, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh

Datum der Analyse: 15.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005552004

AXC0166 2018-06-15/14:32