Puma, Delivery Hero und Scout24 freuen sich auf MDAX-Aufstieg

Die Deutsche Börse hat einige Änderungen in ihren Indizes angekündigt: Am 18. Juni steigen die Aktien von Puma, Delivery Hero und Scout24 in den MDAX auf. Dort ersetzen sie die Papiere von Stada, Krones und alstria office REIT.



Die drei neuen MDAX-Mitglieder erfreuen sich gutlaufender Geschäfte. Der Sportartikelhersteller Puma hat im ersten Quartal den Umsatz um 12,5 Prozent auf 1,13 Mrd. Euro gesteigert, währungsbereinigt lag das Plus sogar bei mehr als 20 Prozent. Als Wachstumsmotor fungiert China, wo es eine starke Nachfrage nach Schuhen und Sportbekleidung gibt. "Wir wachsen dort sehr, sehr stark", sagte Vorstandschef Björn Gulden. Der operative Gewinn schoss um knapp 60 Prozent nach oben. Daraufhin hat Gulden die Prognose für das Gesamtjahr leicht angehoben. Allerdings warnte er vor Risiken wie Währungsschwankungen und dem Handelsstreit zwischen den USA und China.



Die Aktie aus Herzogenaurach war in den vergangenen Monaten zusehends in den Fokus der Investoren gerückt, da der damalige Großaktionär Kering Anfang Januar den Teilausstieg aus Puma angekündigt hatte. Nachdem Kering Mitte Mai rund 70 Prozent seiner Puma-Anteile in Form einer Sachdividende abgegeben hatte, war dieser auf 16 Prozent gesunken und der Streubesitz auf 55 Prozent geklettert.









Delivery Hero liefert



Noch viel stärker als bei Puma ist die Entwicklung bei Delivery Hero. Der Essenslieferdienst verbuchte im ersten Quartal einen - um den Verkauf des Geschäfts in Indien - bereinigten Umsatzsprung von 47 Prozent auf 171 Mio. Euro. Das Unternehmen hatte sich im Dezember 2017 per Kapitalerhöhung das notwendige Finanzpolster beschafft, um anschließend über einige Zukäufe und Investitionen in Europa und Südamerika kräftiger zu wachsen. Vorstandschef Niklas Östberg will im Gesamtjahr die Erlöse stark steigern. Dabei soll die operative Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Verhältnis zum Umsatz, auf minus acht bis minus fünf Prozent verbessert werden. 2017 standen minus 17 Prozent zu Buche.









Scout24 auf Erfolgspfaden



Der Dritte im Bunde, Scout24, hat zuletzt offen seine Freude über den MDAX-Aufstieg bekundet. "Die Aufnahme in den MDAX war schon beim Börsengang unser erklärtes Ziel. Was die Marktkapitalisierung angeht, waren wir bereits seit Ende Januar 2016 für den Index qualifiziert. Nun haben wir auch das erforderliche Handelsvolumen erreicht", sagte Finanzchef Christian Gisy. Mit einem 2018er-KGV von 27,4, erreichte der Börsenwert 4,9 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist vor allem für seine Onlineportale Immobilienscout24 und Autoscout24 bekannt. Nach dem guten Start in das Geschäftsjahr hat Gisy für das Gesamtjahr einen Umsatzanstieg von neun bis elf Prozent in Aussicht gestellt.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC