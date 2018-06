- Termine vom 18. bis 24. Juni - === M O N T A G, 18. Juni 2018 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juni 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Schweden - Südkorea, Nischni Nowograd *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: Belgien - Panama, Sotschi 18:25 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Keynote auf der Veranstaltung "Finanzplatz Deutschland 2030 - Vision, Strategie, Maßnahmen!" des unternehmerischen Berufsverbandes Wirtschaftsforum der SPD, Berlin *** 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Antrittsbesuch des neuen italienischen Ministerpräsidenten Conte, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Savannah 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: Tunesien - England, Wolgograd *** 21:00 PT/EZB, Geldpolitisches Forum (bis 20.6.), Eröffnung durch EZB-Präsident Draghi, Sintra 22:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Federal Reserve Bank of New York *** - DE/CSU-Parteivorstand, Beratung über Asylpolitik, München - DE/Deutsche Börse AG, Erstmalige Berechnung der "Schattenindizes" MDAX, SDAX, TecDAX im Zuge der Reform der DAX-Indexfamilie ab 24.9., bei der die Zahl der Mitglieder im MDAX auf 60 (50), im SDAX auf 70 (50) steigt und die Trennung von Classic- und Tech-Segment aufgehoben wird - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Hongkong geschlossen D I E N S T A G, 19. Juni 2018 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Juni) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April *** 10:00 DE/PK zur Konjunkturprognose des ifo-Instituts, Berlin 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Petersberger Klimadialog, Berlin 10:00 DE/Sixt Leasing SE, HV, München *** 10:00 PT/EZB, Geldpolitisches Forum (bis 20.6.), Eröffnungsrede von EZB-Präsident Draghi, Sintra *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone April 10:30 NL/Qiagen NV, HV, Venlo 11:00 DE/Oetker-Gruppe, BI-PK, Bielefeld 11:00 DE/Varta AG, HV, Ellwangen *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 LU/Ado Properties SA, HV, Luxemburg *** 12:15 DE/Deutsch-Französischer Ministerrat, Meseberg 12:15 DE/SAFE Policy Center, Vortrag von SSM-Board-Mitglied Hakkarainen, Frankfurt 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe H: Kolumbien - Japan, Saransk *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai 15:00 EU/SSM-Chefin Nouy, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe H: Polen - Senegal, Moskau 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe A: Russland - Ägypten, St. Petersburg M I T T W O C H, 20. Juni 2018 01:50 JP/BoJ, Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 26./27. April *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai 09:00 DE/International Bankers Forum (IBF), Veranstaltung zum Thema: "Future Europe - "The Future of Europe - Inter- linked Financial Centers", u.a. Teilnahme von Societe-Generale-Chairman Bini Smaghi, Bafin-Präsident Hufeld und Deutsche-Bank-Chef Sewing, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Aumann AG, HV, Beelen 10:00 DE/Evotec AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Patrizia Immobilien AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Brenntag AG, HV, Düsseldorf *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe B: Portugal - Marokko, Moskau *** 14:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei Bankwirtschaftlicher Tagung der Volksbanken und Raiffeisenbanken, Berlin *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q 15:30 PT/EZB, Geldpolitisches Forum (seit 18.6.), Panel-Teilnahme von EZB-Präsident Draghi, Sintra *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe A: Uruguay - Saudi-Arabien, Rostow am Don 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe B: Iran - Spanien, Kasan - JO/LB/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach Jordanien und in den Libanon (bis 22.6.) D O N N E R S T A G, 21. Juni 2018 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juni mit Entwicklung der Steuereinnahmen 08:00 DE/Reallöhne 1Q *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Scout24 AG, HV, München 10:00 DE/Sixt SE, HV, München 10:00 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, HV, München 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV, Stuttgart 10:00 DE/Wirecard AG, HV, München *** 11:45 FR/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei einer gemeinsamen Konferenz von Banque de France und Bundesbank, Paris *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe C: Dänemark - Australien, Samara *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe C: Frankreich - Peru, Jekaterinburg 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe D: Argentinien - Kroatien, Nischni Nowograd *** 22:30 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse der Banken- Stresstests, Washington F R E I T A G, 22. Juni 2018 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Neustadt/Weinstraße *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Luxemburg 11:00 DE/SLM Solutions Group AG, HV, Lübeck 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q, Waterloo 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe E: Brasilien - Costa-Rica, St. Petersburg *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe D: Nigeria - Island, Wolgograd 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe E: Serbien - Schweiz, Kaliningrad *** - AT/Opec, Ministertreffen (13:00 PK), Wien - EU/Ratingüberprüfung für Estland (DBRS) S A M S T A G, 23. Juni 2018 *** 10:00 AT/Opec und Nicht-Opec-Länder, Ministertreffen, Wien 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: Belgien - Tunesien, Moskau 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Südkorea - Mexiko, Rostow am Don 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Deutschland - Schweden, Sotschi S O N N T A G, 24. Juni 2018 12:30 CH/BIZ, Jahresbericht, Basel 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: England - Panama, Nischni Nowograd 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe H: Japan - Senegal, Jekaterinburg 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe H: Polen - Kolumbien, Kasan *** - TR/Vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2018 08:26 ET (12:26 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.