Auf einen Drink - die mE-Cocktail-Lieblinge für den (WM-)Sommer

Die marktEINBLICKE-Redakteure sind bekennende Gin- und Whisky-Fans. Wir haben für diesen (WM-)Sommer unsere Cocktail-Lieblinge für Sie zusammengestellt.

Gin ist nach wie vor en Vogue. Ohne Ende. Wir selbst lieben diese Art von Destillat aber schon deutlich länger. Wir tranken einen Gin Tonic an der Hotelbar schon, als es dort gerade einmal nur zwei Sorten gab.

Heute ist es gerade schon obligatorisch als Bar in einer großen Metropole wie Berlin oder Wien neben den bekannten angelsächsischen Marken mindestens vier aus dem eigenen Township auf der Liste zu haben. Noch vor wenigen Jahren war Gin "old fashioned", heute ist er hipp. Uns freut das umso mehr, weil das Angebot an guten Gins deutlich größer geworden ist. Ganz zu schweigen von den verschiedenen Tonic-Water, die es jetzt auf dem Markt gibt.

Manche Gin-Hersteller empfehlen sogar schon Tonic-Marken, die angeblich die Geschmacksnoten ihres eignen Destillats besonders hervorheben würden. Das Trinken eines klassischen Gin-Tonic kann da schon zur Passion werden. Einfach so "nen Gin Tonic bitte" geht da schon eigentlich nicht mehr an der Bar…

Der klassische Gin-Tonic (Bildquelle: Pixabay / Pexels)

Summer Cup

- für den lauen Sommerabend -

Zutaten

- 6cl Summer Cup wie Nimm's No1

- 3 große Scheiben Salatgurke

- frische Minze

- 2 Stück Orange

- Ginger Ale oder Sprite zum Auffüllen

