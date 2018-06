Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Adecco Group ist in der jährlichen Umfrage Great Place to Work® zum viertbesten Arbeitgeber in Europa gewählt worden



- Marke DIS AG positioniert sich dank einer sinnstiftenden Kultur, einer guten Mitarbeiterentwicklung und zugänglicher Führungskräfte als Top-Arbeitgeber



Zum dritten Mal in Folge schaffte es die Adecco Group in die Top 5 der Great Place to Work® Europe-Rangliste, die jährlich von einer unabhängigen globalen Organisation für Forschung, Beratung und Training erstellt wird. Für die diesjährige Great Place to Work®-Studie wurden Mitarbeiter von 2.800 Unternehmen aus ganz Europa befragt, um die besten Arbeitgeber Europas zu ermitteln. Entscheidend für den Erfolg ist es dabei, einen attraktiven "Great Place to Work für alle" zu schaffen, um Talente für das Unternehmen zu begeistern, sie zu halten, und mit ihnen zu wachsen.



Alain Dehaze, globaler CEO der Adecco Group, erklärt: "Wir sind sehr stolz auf das Great Place to Work®-Ranking. Ein Umfeld mit positiver Mitarbeitereinbindung zu schaffen, ist für uns eine wichtige strategische Priorität auf dem Weg zu unserem Ziel, eine gute Zukunft für alle zu schaffen. Als 360-Grad-Personaldienstleister gehen wir mit gutem Beispiel voran, indem wir innovative und erfolgreiche Programme entwickeln, die die besten Talente der Branche anziehen, halten und fördern. Unser Geschäft beruht auf der Leidenschaft und der Fähigkeit unserer Mitarbeiter, unseren Kunden, Kandidaten, Partnern und Kollegen einen hervorragenden Service zu bieten."



Die Ergebnisse von Great Place to Work® 2018 zeigen, dass die Mitarbeiter der Adecco Group das Gefühl haben, für ein Unternehmen zu arbeiten, das einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leistet, indem es den Menschen Arbeitsmöglichkeiten sowie Coaching und Beratung im Laufe ihrer Karriere bietet. Die Mitarbeiter schätzen den integrativen Führungsstil und fühlen sich in Entscheidungen eingebunden, die ihren Arbeitsplatz und ihr Arbeitsumfeld betreffen. Ein positives förderndes Umfeld, das von einem familiären Klima geprägt ist, ermutigt die Mitarbeiter, sich mit Unterstützung des Managements und in kooperativen Teams weiterzuentwickeln. Zudem fühlen sie sich inspiriert und motiviert vom aktiven Engagement des Unternehmens im lokalen Umfeld, das auf die Förderung von Integration und Vielfalt am Arbeitsplatz abzielt.



In der Great Place to Work®-Umfrage 2018 haben sich neun Tochtergesellschaften der Adecco Group in Europa für ihre nationalen Rankings qualifiziert: Belgien, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Norwegen, Spanien, die Niederlande und Großbritannien. Für Deutschland ging die DIS AG ins Rennen.



Weitere Informationen zu der Auszeichnung finden Sie auf der Great Place to Work® Website.



Über die Adecco Group



The Adecco Group ist der weltweit führende Personaldienstleister. Wir bieten mehr als 700.000 Menschen jeden Tag eine dauerhafte und flexible Anstellung. Mit mehr als 34.000 internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 60 Ländern transformieren wir die Arbeitswelt Schritt für Schritt. Unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen mehr als 100.000 Organisationen mit Talent, Personaldienstleistungen und Spitzentechnologie, um in der sich ständig wandelnden globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Als ein Fortune 500 Unternehmen gehen wir mit gutem Beispiel voran und schaffen gemeinsam Werte, die sowohl gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht werden, als auch Geschäftsinnovationen vorantreiben. Unsere Kultur der Inklusion, Fairness und Zusammenarbeit stärkt sowohl den Einzelnen als auch Organisationen, fördert die Wirtschaft und sorgt für ein besseres Zusammenleben. Diese Werte spiegeln sich auch in unseren Mitarbeitern wider, die uns auf Platz zwei der "Great Place to Work® - World's Best Workplaces 2017"-Liste gewählt haben. Wir sorgen für die Arbeit von morgen - für jeden.



The Adecco Group hat ihren Sitz in Zürich, Schweiz. Die Adecco Group AG ist in der Schweiz eingetragen (ISIN: CH0012138605) und an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert. Die Gruppe verfügt über neun Leitmarken: Adecco, Modis, Badenoch & Clark, Spring Professional, Lee Hecht Harrison, Pontoon, Adia, YOSS und General Assembly.



Über die Liste der besten Arbeitgeber Europas



Great Place to Work® identifiziert mit seiner jährlichen Veröffentlichung der Best Workplaces in Europe-Liste die Spitzenorganisationen, die außergewöhnlich gute Arbeitsplätze in Europa schaffen. Die Liste zeichnet Unternehmen in vier Größenklassen aus: Unter 50 Mitarbeiter; klein & mittel (50-500); groß (501+); und multinational. Um für die Aufnahme in Frage zu kommen, müssen Unternehmen in einer oder mehreren unserer nationalen Listen in einem der 19 vertretenen Ländern erscheinen und unseren quantitativen Mindestwert für den Trust Index© erfüllen. Darüber hinaus müssen die Arbeitgeber in der Kategorie Multinational mindestens 1.000 Beschäftigte in drei oder mehr Ländern haben und auf mindestens drei nationalen Listen stehen. Die Liste der besten Arbeitgeber Europas 2018 basiert auf Daten, die im Rahmen der in den vergangenen zwölf Monaten veröffentlichten nationalen Listen erhoben wurden.



Über Great Place to Work®



Great Place to Work ist eine globale analytische Instanz zum Thema vertrauensvolle und leistungsstarke Kultur am Arbeitsplatz. Seit 30 Jahren arbeitet Great Place to Work® mit führenden Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um vertrauensvolle und leistungsstarke Arbeitsplatzkulturen zu identifizieren und aufzubauen. Mithilfe unserer Mitarbeiterbefragungsplattform können Organisationen ihre eigenen Kulturen bewerten und optimieren. Durch unsere Zertifizierungsprogramme zeichnen wir herausragende Arbeitsplatzkulturen aus und erstellen die jährliche Fortune 100 Best Companies to Work For®-Liste sowie eine Vielzahl weiterer Best Workplace-Listen in den USA und 58 Ländern rund um den Globus. In allem, was wir tun, verfolgen wir unseren Unternehmensauftrag: eine bessere Welt zu gestalten, indem wir Organisationen helfen, Great Places to Work für alle zu schaffen.



OTS: The Adecco Group Germany newsroom: http://www.presseportal.de/nr/82944 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_82944.rss2



Weitere Informationen:



Pressestelle der Adecco Group Press.office@adecco.com oder +41 (0) 44 878 87 87 adeccogroup.com Facebook: facebook.com/theadeccogroup Twitter: @AdeccoGroup