Group Eleven meldet Ernennung von Vice President, Investor Relations

Vancouver (Kanada), 15. Juni 2018. Group Eleven Resources Corp. (TSX-V: ZNG) (Group Eleven oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Spiros Cacos zum Vice President, Investor Relations per 15. Juni 2018 bekannt zu geben.

Spiros Cacos kann mit börsennotierten Mineralexplorationsunternehmen - von Grassroots über Erschließungen bis hin zur vollen Produktion - eine Erfahrung von über 17 Jahren vorweisen. In den vergangenen drei Jahren fungierte er als Director of Investor Relations von Great Panther Silver Limited. Herr Cacos besitzt ein M.A.-Diplom in Internationale Beziehungen und Diplomatie (International Relations and Diplomacy) von der Schiller International University in Paris (Frankreich) sowie ein B.A.-Diplom von der Simon Fraser University in Burnaby (Kanada).

Wir freuen uns, in dieser wichtigen Phase des Unternehmens jemanden mit Spiros' Erfahrung in der Bergbauindustrie im Managementteam begrüßen zu können, sagte CEO Bart Jaworski. Mit Spiros werden wir in der Lage sein, unsere Reichweite für die Aktionäre, die Medien und die Analysten-Community zu erweitern. Außerdem wird seine Ernennung unser Team bei der kontinuierlichen Information des Marktes über das volle Potenzial des Big Think-Ansatzes von Group Eleven sowie bei der Beantragung des größten Landpakets in Irland unterstützen, wobei das vorrangige Ziel darin besteht, den Aktionärswert zu steigern.

Über Group Eleven Resources

Das Hauptaugenmerk von Group Eleven Resources Corp. (TSXV-ZNG) ist auf die Zinkexploration in Irland gerichtet. Das Unternehmen wird an der Toronto Venture Exchange unter dem Kürzel ZNG gehandelt. Der große Grundbesitz des Unternehmens (99 Prospektierungskonzessionen mit insgesamt 3.200 Quadratkilometern) ermöglicht es Group Eleven, neue geologische Denkansätze und geophysikalische Technologien einzusetzen, um die wichtigsten Aspekte der irischen Zinkregion systematisch zu überdenken. Die Schlüsselprojekte umfassen Ballinalack (mit Joint-Venture-Partner Nonfemet), Stonepark (mit Joint-Venture-Partner Connemara Mining), Silvermines (100 %) und Tralee (100 %). Das Team des Unternehmens besteht aus bewährten Bergbauexperten mit direkter Erfahrung bei der Suche nach Minen, dem Aufbau von Unternehmen und der Exploration von Zinklagerstätten in Irland.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.groupelevenresources.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Group Eleven Resources Corp.

Bart Jaworski, P.Geo.

Chief Executive Officer & Director

E: b.jaworski@groupelevenresources.com | T: +353-85-833-2463

