Wien (www.aktiencheck.de) - Die Notenbankentscheidungen standen zuletzt auch an den internationalen Aktienmärkten im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Der allgemein erwartete Zinsschritt der FED um 25 BP auf nunmehr 1,75 bis 2% und die gleichzeitige Aussicht auf weitere zwei Erhöhungen bis Jahresende seien an der Wall Street gut verdaut worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...