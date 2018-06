Die Gewinnserie der Wirecard-Aktien scheint am Freitag zu enden. Nachdem die Papiere des Bezahl-Dienstleisters 12 Tage in Folge zugelegt hatten, ging es am Freitagnachmittag um 4,25 Prozent auf 149,65 Euro nach unten. Kurz nach dem Handelsstart hatte es noch für ein Rekordhoch von 158,10 Euro gereicht, bevor Anleger begannen Kassen zu machen.

