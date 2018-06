Trump setzt Handelsstreit mit China wieder auf die Tagesordnung

Die EZB gibt es, Donald Trump nimmt es. Nach diesem Motto lässt sich der heutige Freitagshandel zusammenfassen. Von den DAX-Gewinnen am Donnerstag ist am Freitag nichts mehr zu sehen.

Das war heute los. Während DAX-Anleger gestern Nachmittag noch das Vorhaben der EZB, die Leitzinsen noch lange Zeit auf ihrem Rekordtief zu belassen, feierten, sorgte heute die Ankündigung Donald Trumps, Strafzölle auf Importe aus China zu erheben, für schlechte Stimmung. Die USA belegen mehr als 1.100 chinesische Produkte im Wert von rund 50 Mrd. US-Dollar mit Strafzöllen von 25 Prozent. Auch die Antwort aus Peking ließ nicht lange auf sich warten, was insbesondere die Marktteilnehmer in den USA, aber auch Investoren hierzulande beunruhigte. Dass außerdem noch großer Verfallstag an den Terminbörsen, der sogenannte Hexensabbat, war, spielte in diesem Umfeld keine Rolle mehr.

Den vollständigen Artikel lesen ...