- Tochtergesellschaft von Kairos Industries übernimmt die Papierfabrik



- Mehr als 95 Prozent der Arbeitsplätze gerettet



- Belegschaft verzichtet bis Ende 2019 auf zehn Prozent des Gehalts



Die schleswig-holsteinische Papierfabrik Feldmuehle Uetersen GmbH wird mit Wirkung zum 15. Juni 2018 sanierend auf eine Tochtergesellschaft der Berliner Beteiligungsgesellschaft Kairos Industries AG übertragen und von dieser vollumfänglich fortgeführt. Die Gesellschaft "Feldmuehle GmbH" wurde eigens für die Übertragung gegründet.



Durch die Sanierung konnten 400 und damit mehr als 95 Prozent der 420 Arbeitsplätze erhalten werden. Der Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte Dr. Tjark Thies von der Hamburger Kanzlei Reimer Rechtsanwälte hatte im Mai 2018 einen Übernahmevertrag mit Kairos abgeschlossen. Diese Vereinbarung stand jedoch unter mehreren herausfordernden Bedingungen - die in dieser Woche erfüllt wurden. "Dass diese Sanierung erfolgreich gelungen ist, ist vor allem dem Engagement, der Flexibilität und dem Entgegenkommen der Feldmuehle-Belegschaft zu verdanken", sagt Thies. Ende Mai 2018 hatte der Feldmuehle Betriebsrat einem zehnprozentigen Gehaltsverzicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum 31. Dezember 2019 zugestimmt - und damit eine wesentliche Voraussetzung für eine Finanzierbarkeit der Übernahme geschaffen. "Ein derart konstruktives und verantwortungsvolles Verhalten ist auch in Insolvenzverfahren keine Selbstverständlichkeit", so Thies. Neben der Sanierungsbeteiligung der Belegschaft hat auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Ruppert Fux Landmann GmbH, der Ernst & Young GmbH und der GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB maßgeblich zu der erfolgreichen Übernahme durch Kairos beigetragen.



Die Kairos Industries AG ist ein Spezialist für die Übernahme und operative Begleitung von deutschen Mittelständlern in Sondersituationen, sowie von Konzernrandaktivitäten und Geschäftseinheiten mit Ertragssteigerungspotenzial. Sie wurde in der aktuellen Transaktion unterstützt durch Rechtsanwälte der Kanzlei Morrison & Foerster LLP und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Crowe Kleeberg aus München. Die Übernahme der Feldmuehle Uetersen GmbH ist auf ein langfristiges unternehmerisches Engagement ausgerichtet, die bereits Ende 2017 begonnene strategische erfolgreiche Neuausrichtung wird fortgeführt.



Das 1904 gegründete Traditionsunternehmen Feldmuehle stellt jährlich rund 250.000 Tonnen Papier her und hatte am 24. Januar 2018 beim Amtsgericht Pinneberg einen Insolvenzantrag gestellt. Die Feldmuehle-Produkte werden weltweit überwiegend für die Herstellung klassischer Printprodukte und in der Verpackungsindustrie eingesetzt.



Zu Reimer Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft: Reimer Rechtsanwälte ist eine auf das Insolvenz- und Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzlei mit mehr als 80 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg, Kiel, Frankfurt a. M., Mannheim, Hannover, Flensburg, Lübeck und Rostock. Die Partnergesellschaft zählt mit neun Insolvenzverwaltern und 21 Rechtsanwälten zu den größten und versiertesten Insolvenzrechtskanzleien Deutschlands (www.reimer-rae.de). Die internationale Research-Agentur "The Legal 500" empfiehlt Reimer Rechtsanwälte als "Führende Kanzlei 2018" für den Bereich Restrukturierung und Insolvenz. Die Kanzlei ist zertifiziert nach ISO 9001:2015 und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung, GOI.



