Dünnschicht-Solarlademodul ermöglicht überall und jederzeit das Aufladen von elektronischen Geräten; Dünnschicht-Solarrucksack bietet Nutzern eine unkomplizierte mobile Auflademöglichkeit



Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf der Asia Consumer Electronics Show (CES), die am 13. Juni 2018 in Shanghai stattfand, stellte Hanergy, ein multinationales Vorreiterunternehmen im Bereich saubere Energie, zwei seiner innovativen mobilen Energielösungen der nächsten Generation vor: Das Dünnschicht-Solarlademodul, ein mobiles Gerät zur Stromerzeugung und -speicherung für unterwegs, und den Dünnschicht-Solarrucksack, ausgestattet mit Dünnschicht-Solarzellen zum Aufladen von persönlichen Elektronikgeräten abseits von Stromquellen.



Als eines von Hanergys Starprodukten erregte das Dünnschicht-Solarlademodul erhebliche Aufmerksamkeit auf der CES 2018 in Shanghai. Das Design des Dünnschicht-Solarlademoduls besticht durch Hightech-Look und ist in den Farben Digital Grey, Gem Gold und Lady Rouge erhältlich. Seine frei zusammenfaltbare, leichte Form bietet dem Benutzer praktische Funktionen, wie unter anderem das Einpacken mit einem Griff.



Mit seiner weltweit führenden, flexiblen Dünnschicht-Solartechnologie zeichnet sich das Dünnschicht-Solarlademodul durch eine mehrteilige Konstruktion aus. Diese ermöglicht eine regelmäßige Leistung auch bei Schatteneinwirkung sowie unter diffusen Lichtbedingungen und bei niedrigen Temperaturen. Dabei ist das Dünnschicht-Solarlademodul nicht nur ein Stromerzeuger, sondern fungiert auch als sofort einsetzbares Ladegerät mit einer Kapazität von 5000 mAh. Darüber hinaus kann sich das Dünnschicht-Solarlademodul drahtlos mit mehreren Geräten verbinden. Da es die Sicherheitsanforderungen der Luftfahrtbehörden erfüllt, kann das Dünnschicht-Solarlademodul auf Linienflügen mitgenommen werden.



Das Design von Hanergys Dünnschicht-Solarrucksack der neuen Generation ist auf die Bedürfnisse einer jungen, vernetzten Generation ausgerichtet. Ob bei Reisen ins Ausland, Ausflügen in die Natur oder Spaziergängen in der Stadt, der Dünnschicht-Solarrucksack bietet dem Benutzer eine konstante Stromquelle für wichtige elektronische Geräte wie Handy und tragbare Computer. Statt ein mobiles Ladepaket oder einen Wust von Ladekabeln mit sich herumzutragen, können Benutzer ihre Geräte einfach in USB-Anschlüsse im Innern des Rucksacks und an einer Seite der Tragegurte einstecken.



Der Dünnschicht-Solarrucksack vereinigt eine noch höhere Lade- und Energiesparkapazität mit einem modischen, jugendlichen Design. Das neue Modell hat ein sportliches und elegantes Aussehen mit einer harten Außenschale zum Schutz der Geräte in seinem Inneren. Dabei ist der Dünnschicht-Solarrucksack nicht nur extrem langlebig, sondern verfügt auch über einen leichten und flexiblen Hanergy MiaSole Mikrochip, der Solarenergie umwandelt und speichert, während der Benutzer mit dem Rucksack im Freien unterwegs ist. Durch diese Energiespeicherung kann der Benutzer sein Gerät unterwegs aufladen - so kann beispielsweise ein iPhone X in nur 75 Minuten von 0 auf 50 % aufgeladen werden.



"Wir freuen uns sehr, unseren Dünnschicht-Solarrucksack der nächsten Generation vorzustellen. Wir sind überzeugt, dass er dank seiner innovativen Integration von modischem Design mit umweltfreundlichen Dünnschicht-Solarchips großen Anklang bei Verbrauchern finden wird", sagte Zheng Di, Produktpräsident von Hanergy. "Unser Dünnschicht-Solarrucksack bietet jungen Menschen in unserer zunehmend mobilen und vernetzten Gesellschaft, die jederzeit auf ihre Geräte zugreifen möchte, eine praktische Lösung."



Zheng erklärte, dass Benutzer ihren Rucksack dank eines eingebauten Akkus auch im Innern von Gebäuden und ohne Sonnenschein aufladen können.



Laut Zheng werden die neuesten Produkte bereits im Juli in Hanergys Onlineshop erhältlich sein.



Neben seinem Dünnschicht-Solarrucksack und dem Dünnschicht-Solarlademodul hat Hanergy ein beeindruckendes Spektrum an innovativen mobilen Energielösungen entwickelt, die die globale Photovoltaik-Branche umwälzen.



Informationen zu Hanergy



Hanergy ist das weltgrößte Unternehmen für saubere Energie und bietet eine umfassende Palette an Lösungen im Bereich erneuerbare Energien einschließlich Solarenergie, Wind- und Wasserkraft. Seit 2009 konzentriert sich Hanergy auf die Forschung und Entwicklung im Bereich der Dünnschicht-Photovoltaik und stellt eine Reihe von Produkten vor, wie Solardachziegel, faltbare Solarladegeräte, Solarrucksäcke, gebäudeintegrierte Photovoltaik, Solarstraßen und vieles mehr. Mit weltweit über 16.000 Mitarbeitern engagiert sich Hanergy dafür, den Menschen eine saubere Energielösung für ein besseres Leben und eine nachhaltige Welt zu bringen.



OTS: Hanergy newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131043 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131043.rss2



Pressekontakt:



Mark Lu E-Mail: LUFENG@hanergy.com Tel.: +86 (10) 83914567 Durchwahl 5259 Foto: https://mma.prnewswire.com/media/706052/Hanergy_solar_paper_cha rger.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/706053/Hanergy_solar_powered_b ackpack.jpg