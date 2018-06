- Neue Silhouette in London mit Pharrell Williams und einer globalen Gruppe Kreativer vorgestellt -



- Konzerte von Migos, Suspect und Benji B runden einen Tag intimer Veranstaltungen ab, der die weltweite Turnschuh-Community zusammenbringt -



London (ots/PRNewswire) - adidas Originals hat am 13. Juni seine neueste Silhouette des P.O.D. System mit einer Reihe intimer Veranstaltungen aus der Taufe gehoben, welche die weltweite Turnschuh-Community zusammenbrachten. Das P.O.D. System feiert offene Zusammenarbeit und Kreativität und wurde vom berühmten "Point of Deflection System" von Adidas aus den Neunzigern inspiriert. Die Silhouette verfügt über eine Rastersohle und neue Formung, die natürliche Bewegung, Flexibilität und Komfort ermöglicht. Der P.O.D. System lässt sich von der Vergangenheit inspirieren, um die Zukunft zu gestalten und einen neuen Standard in der Fußbekleidung zu setzen.



Zur Feier der Einführung kam eine Gruppe globaler Kreativer zusammen, darunter Victor Ma, Cali Thornhill DeWitt und DJ Clark Kent, die den Tag im P.O.D.S. Maker Lab in Shoreditch (London) verbrachten. Unter Leitung von Brooklyn Farm und dem Designteam von adidas Originals erhielten die Gäste Gelegenheit, das Designverfahren von adidas Originals aus erster Hand zu erleben. Unter Anleitung von Nic Galway (Senior Vice President of Design), Morgan Boeri (Head of Product) und Remy Eyraud (Design Director) zogen die Gäste aus der industriellen Umgebung Inspiration, um ganz eigene Interpretationen des P.O.D. System zu kreieren.



Die Teilnehmer waren angehalten, P.O.D.S.-Komponenten mit klassischen Originalelementen zu mischen und vereinen. Unter Nutzung des vorhandenen Maschinenparks - von Laserfräse über Hitzepresse bis zu einer einzigartigen Kettenstichmaschine für den Eindruck der Handarbeit - erhielten die Gäste einen umfassenden Einblick in den Bereich der Fußbekleidung. Designer, Anpasser und örtliche Hersteller und Auszubildende von adidas Originals unterstützten die Kreativen in diesem Workshop, damit sie einzigartige Schuhe als Andenken schaffen konnten.



Während des gesamten Tages war adidas Originals Creator Pharrell Williams an der Seite der Teilnehmer im Maker Lab und gab Anleitung und Inspiration. Im Laufe des Abends fanden Live-Konzerte zur Feier des kreativen Geistes von adidas Originals statt: Migos, mit einem Guest-Set von Pharrell Williams, Suspect OTB und DJ Benji B. Kunst, Musik, Style und Kultur wurden mit Design und Zusammenarbeit gefeiert.



Der P.O.D. System ist weltweit ab dem 16. Juni im Einzelhandel von adidas Originals und bei adidas.com erhältlich.



Über adidas Originals:



Inspiriert von der langen Sportgeschichte von adidas - einer der weltweit führenden Sportmarken und weltweiter Designer und Entwickler von Sportschuhen und -bekleidung - ist adidas Originals eine im Jahr 2001 gegründete Lifestylemarke. Die Grundlage bildet das Archiv von adidas und adidas Originals entwickelt das Erbe der Marke durch Produktinnovationen und sorgfältige Beobachtung der Kreativität und Courage auf Sportplätzen und in Arenen im Fokus der zeitgenössischen Jugendkultur weiter. Mit dem berühmten, 1972 erstmalig genutzten Kleeblattlogo und von allen Trendsettern der kreativen Kultur geschätzt, ist adidas Originals weiterhin führend im Bereich modischster Street-Sportswear.



