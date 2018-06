Washington und Paris (ots/PRNewswire) -



Nach dem großen Erfolg des ersten internationalen NASH Day (https://www.international-nash-day.com/) am 12. Juni 2018, der über die Grenzen der 25 Gastgeberstädte hinaus und online zu enormer Begeisterung geführt hat, gibt The NASH Education Program (https://www.the-nash-education-program.com) Folgendes bekannt:



- In Juni 2019 wird eine zweite Ausgabe stattfinden, die an den Erfolg der Auftaktveranstaltung anknüpft. Die Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen, und die Kampagne fand in der medizinischen Gemeinde, bei Medien und in der Politik große Resonanz - Gemeinnützige Organisationen und Wohltäter, die sich in diesem Jahr der internationalen Koalition angeschlossen haben, zeigten sich begeistert und legen den Grundstein für eine Wiederholung des Erfolgs im nächsten Jahr - Zahlreiche andere Organisationen haben Interesse bekundet, und The NASH Education Program wird ausloten, wie es am besten andere gemeinnützige Organisationen mit der weltweiten Durchführung der Veranstaltung im nächsten Jahr betraut



"Die weltweite Resonanz auf den internationalen NASH Day hat selbst unsere höchsten Erwartungen übertroffen, und wir sind zutiefst dankbar", sagte Pascaline Clerc, PhD, US-Kampagnenleiterin für The NASH Education Program. "Aber diese erste Zusammenkunft der weltweit führenden Experten für die medizinische Versorgung und Erforschung der nicht-alkoholischen Steatohepatitis (NASH), von Leistungserbringern, Patienten und der Öffentlichkeit ist nur der erste Schritt hin zu einer hoffentlich globalen Bewegung, die die wissenschaftliche Expertise der Welt bündelt, um diese heimtückische Krankheit zu beherrschen und zu besiegen."



The NASH Education Program, das diese erste globale Kampagne ihrer Art erfolgreich aufgelegt, durchgeführt und koordiniert hat, freut sich über den riesigen Erfolg in Sachen:



- Anzahl der weltweit organisierten, hochkarätigen Veranstaltungen - Medienresonanz - Resonanz in den sozialen Netzwerken - Größe der internationalen Koalition, die in nur wenigen Monaten rund um die Kampagne aufgebaut wurde



Erste Zahlen des ersten weltweiten internationalen NASH Day:



- Mehr als 2000 Follower auf den offiziellen digitalen Plattformen in einigen wenigen Wochen mit über 1.200.000 Impressionen (in nur einem Tag) für Tweets, die vom NASH Education Program veröffentlicht wurden - Mehr als 2 Millionen Impressionen für die offiziellen Hashtags NASHday MacLiver - Aktivität in den sozialen Netzwerken hat sich durch die Kampagne verfünffacht, dank der enormen externen Mobilisierung, auch durch die Hashtags NASHday MacLiver - Überwältigender Erfolg der Aufklärungskampagne im Internet: mehr als 6000 Aufrufe in nur 2 Tagen, gleichmäßig verteilt auf die geografische Abdeckung (USA, Europa, Lateinamerika); diese Zahl wird sich im Laufe der fortdauernden Kampagne in den nächsten Wochen noch weiter erhöhen - Über 50 erfolgreiche Veranstaltungen in mehr als 25 Städten rund um den Globus dank der Mobilisierung von mehr als 25 Organisationen, die die Initiative offiziell unterstützen, darunter Patientenverbände, wissenschaftliche Fachgesellschaften sowie das Liver Forum - Forum for Collaborative Research - Enorme Resonanz der Mainstream-Medien (Fernsehen, Hörfunk, Presse, Internet) trotz vieler konkurrierender politischer und Sportereignisse am selben Tag: mehr als 200 Beiträge mit landesweiter Reichweite rund um den Globus (ergänzt durch Beiträge von Lokalmedien) - Spontane Mobilisierung mehrerer lokaler Organisationen in Ländern wie Indien, Bangladesch, Kolumbien, Algerien, Puerto Rico, Ägypten und Moldawien mit massiver Resonanz und/oder Replikation des NASH Day-Modells durch eigene Multiplikatorinitiativen, die zur NASH-Bewusstseinsbildung beitragen - Begeisterte Rückmeldungen von allen Ärzten, Patienten, Patientenverbänden und Partnern, die an dieser globalen Aufklärungskampagne mitgewirkt haben; hohe Zufriedenheit stärkt unsere Motivation, mit der zweiten Ausgabe durch eine Stärkung der Lenkungsebene noch mehr Menschen zu erreichen und aufzuklären



Die Aufklärungskampagne im Internet zum 1. internationalen NASH Day steht im Videoformat zur Verfügung



Über die YouTube-Einstellungen können Untertitel eingeblendet werden (rechts unten im YouTube-Bildschirm). Es gibt 7 Videobeiträge in HD-Qualität:



- NASH (1/7): Was verbirgt sich dahinter? (https://www.youtube.com/watch?v=ND3AVP3Au0w&t=690s) - NASH (2/7): Wie hoch ist die Prävalenz? (https://www.youtube.com/watch?v=luYVhG679QU&t=41s) - NASH (3/7): Welche Risikogruppen gibt es? (https://www.youtube.com/watch?v=nAjMRjDaD24&t=2s) - NASH (4/7): Diagnosestellung (https://www.youtube.com/watch?v=x_nwFXuRgyU&t=510s) - NASH (5/7): Krankheitsprogression und Folgen (https://www.youtube.com/watch?v=Sl9Fu-QNxco&t=827s) - NASH (6/7): Patientenversorgung und klinisches Management (https://www.youtube.com/watch?v=rWS-cAULzgE&t=5s) - NASH (7/7): Wie sehen die Perspektiven aus? (https://www.youtube.com/watch?v=vDt5kHXgWEk&t=54s)



Fotos und Übersicht der Medienresonanz



Erste Impressionen des 1. internationalen NASH Day finden Sie hier (https://www.the-nash-education-program.com/wp-content/uploads/2018/0 6/NASHday-early-report.pdf).



Einen ersten Eindruck der Medienresonanz finden Sie hier (https:// www.the-nash-education-program.com/wp-content/uploads/2018/06/NASHday -press-review-snapshot.pdf).



Danksagung



Wichtige Meinungsführer aus mehreren Ländern auf der ganzen Welt beteiligten sich an der Vorbereitung verschiedener lokaler Konferenzen in Kollaboration mit dem NASH Education Program. Unser besonderer Dank den folgenden Personen:



- Den vier Mitgliedern des Wissenschaftsrats des NASH Education Program: - Hepatologie: - Prof. Sven Francque (Belgien) - Prof. Stephen Harrison (USA) - Diabetologie: - Prof. Betrand Cariou (Frankreich) - Prof. Kenneth Cusi (United States) - Den Organisatoren der Sonderveranstaltungen: Dr. Manal Abdelmalek, Dr. William Alazawi, Prof. Francesco Angelico, Dr. Rodolphe Anty, Prof. Marco Arrese, Dr. Salvador Augustin, Dr. Stefan Bourgeois, Dr. Fernando Bril, Dr. Rotonya Carr, Prof. Kenneth Cusi, Prof. Laurent Castera, Dr. Yock Young Dan, Prof. Sven Francque, Dr. Adrian Gadano, Prof. Stephen Harrison, Dr. Anita Kholi, Prof. Laura Ladron de Guevara, Prof. Nicolas Lanthier, Prof. Rohit Loomba, Dr. Penelopi Manousou, Prof. Nahum Mendez-Sanchez, Prof. Veronica Miller, Prof. Manuel Romero-Gomez, Dr. Jörn Schattenberg, Dr. Brent Tetri, Dr. Emmanouil Tsochatzis, Dr. Julia Wattacheril, Dr. Allan Wolkoff, Dr. Yusuf Yilmaz, Prof. Anita Kohli, Dr. Yanira Cruz und NHCOA, Montefiore-Albert Einstein College of Medicine.



Soziale Netzwerke



Die offiziellen Hashtags sind NASHday MacLiver



- Offizielle Website (https://www.international-nash-day.com/) - Twitter (https://twitter.com/intNASHday) - Facebook (https://www.facebook.com/intNASHday) - Instagram (https://www.instagram.com/intnashday/) - YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCj1eqAIJuP5K-zOaHR33gxg/videos)) - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/nash-education-program/)



Weltweite Unterstützer: gemeinnützige Organisationen und Wohltäter



- American Liver Foundation (https://www.liverfoundation.org/) (ALF) - Association of Asian Pacific Community Health Organizations (AAPCHO) (http://www.aapcho.org/) - Barc (http://www.barclab.com/) - British Liver Trust (BLT) (https://www.britishlivertrust.org.uk/) - Covance (https://www.covance.com/) - Cymabay Therapeutics (http://www.cymabay.com/) - Delpharm (http://www.delpharm.com/en/) - Diafir (http://www.diafir.com/) - Echosens (https://www.echosens.com/en/) - Enanta Pharmaceuticals (https://www.enanta.com/home/default.aspx) - Fatty Liver Foundation (FLF) (https://www.fattyliverfoundation.org/) - Genfit (http://www.genfit.com) - Global Liver Institute (GLI) (http://www.globalliver.org/) - Health Unlocked (https://healthunlocked.com/) - Inventiva Pharma (http://inventivapharma.com/) - IQVIA (https://www.iqvia.com/) - Liver Forum - Forum for Collaborative Research (http://www.hivforum.org/projects/liver-forum) - National Hispanic Council on Aging (NHCOA) (http://www.nhcoa.org/) - National Hispanic Medical Associations (NHMA) (https://www.nhmamd.org/) - Parexel (https://www.parexel.com/) - The Latin American Association for the Study of the Liver (ALEH) (http://alehlatam.org/en) - The Spanish Association for the Study of the Liver (AEEH) (http://aeeh.es/) - CM-CIC Market solutions (https://www.cmcicms.com/en/)



Lokaler Wohltäter



- HistoIndex (http://www.histoindex.com/) (Singapur)



Informationen zu NASH



NASH (nicht-alkoholische Steatohepatitis) ist eine metabolische Erkrankung, die sich durch Fettansammlung in der Leber sowie Entzündung der Degeneration der Leberzellen äußert. Die Erkrankung wird mit einem langfristigen Risiko der Progression zu verminderter Leberfunktion in Verbindung gebracht, was zu nichtalkoholischer Zirrhose, Leberinsuffizienz und sogar Leberkrebs führen kann. Sie steht ebenfalls in Verbindung mit einem erhöhten Risiko für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, die für NASH-Patienten die häufigste Todesursache darstellen. Die zunehmende Prävalenz von NASH wird auf die starke weltweite Zunahme von Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit zurückgeführt.



Information zum NASH Education Program



Das gemeinnützige NASH Education Program besteht seit 2017. Es verfolgt das Ziel, Patienten sowie die medizinische und Forschungsgemeinde über die öffentliche Gesundheitskrise durch NASH aufzuklären und zu aktivieren. Laut Schätzungen leiden zwischen 20 und 30 % der Weltbevölkerung an NAFLD; zwischen 5 und 12 % leiden an der schweren Manifestation NASH. Bei diesen Personen besteht ein höheres Risiko von kardiovaskulären Ereignissen, Zirrhose oder Leberkrebs.



Das NASH Education Program definiert und fördert Initiativen in Kollaboration mit einem unabhängigen Wissenschaftsrat, dem vier international renommierte Meinungsführer auf dem Gebiet der Lebererkrankungen und metabolischen Störungen in den USA und Europa angehören. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.the-nash-education-program.com.



