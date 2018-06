16.06.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserer jüngsten Analyse zur OMV bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel auf EUR 63,7 (von EUR 60,8). Besonders positiv werten wir, dass die OMV ihre Strategie und Ziele wie versprochen umsetzt und erreicht. Das Unternehmen hat kürzlich zwei große Transaktionen abgeschlossen und einen 20%igen Anteil an zwei großen Offshore-Feldern in den Vereinten Arabischen Emiraten für USD 1,5 Mrd. und ein Portfolio von...

Den vollständigen Artikel lesen ...