Daimler-Aktie: Das war es dann mit dem langfristigen Aufwärtstrend

Während Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und Konzernchef Dieter Zetsche in der Frage möglicher Abgasmanipulationen immer weiter unter Druck geraten, laufen die Autoverkäufe für die Pkw-Marke Mercedes-Benz in China weiter auf Hochtouren. In Europa zeigten sich diese zuletzt jedoch nicht gerade in Topform, was schlecht für die Daimler-Aktie ist. Auch aus Sicht der Point & Figure Charttechnik sind die Anteilsscheine des schwäbischen Autobauers derzeit verkaufenswert.

Zusammenfassung:

- " Short ", im neuen Abwärtstrend (1) durch Verkaufssignal (2) durch Unterschreiten Doppelboden von 62,90 €.

- Kursziel 45,60 € (+25% Gewinn)

Abb.: Daimler AG Point & Figure Chart (P&F) - Quelle: MarketMaker und eigene Markierungen

Trend und Kursziele:

Trend : Short im Abwärtstrend (1) durch Verkaufssignal (2). Bruch des langfristigen Aufwärtstrends (3).

Kursziel : (vertikale Methode) 45,60 € (+25% Gewinnchance).

Gültigkeit : Verkaufssignal gültig solange Kurse unter 68,80 € (4). Trendbruch nach oben bei Überschreiten der Abwärtstrendlinie (1), aktuell bei Kursen über 67,00 €.

